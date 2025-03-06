Brocante de la Saint-Valentin à Bourbon-Lancy Place Marc Goutheraut Bourbon-Lancy
Brocante de la Saint-Valentin à Bourbon-Lancy Place Marc Goutheraut Bourbon-Lancy samedi 14 février 2026.
Place Marc Goutheraut Complexe Marc Goutheraut Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
par la Société Philharmonique de Bourbon Lancy
le week-end du 14 et 15 février 2026
Complexe Marc Goutheraut
2 salles chauffées
tarif 5 € le ml (les 2 jours)
Place Marc Goutheraut Complexe Marc Goutheraut Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 15 02
