Informations pratiques

Morlac

brocante de l’amical de Morlac

Morlac Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Amateurs de chine, curieux ou simples promeneurs, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable

Dans une ambiance chaleureuse et champêtre, venez flâner entre les stands, à la recherche de la perle rare ou du petit objet coup de cœur. .

Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 92 34 52

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English :

Whether you’re a china enthusiast, a curious visitor or just a stroller, don’t miss this not-to-be-missed event

L’événement brocante de l’amical de Morlac Morlac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT CHATEAUMEILLANT