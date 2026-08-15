brocante de l’amical de Morlac Morlac
samedi 15 août 2026 · Morlac
Informations pratiques
Morlac
brocante de l’amical de Morlac
Morlac Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Amateurs de chine, curieux ou simples promeneurs, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable
Dans une ambiance chaleureuse et champêtre, venez flâner entre les stands, à la recherche de la perle rare ou du petit objet coup de cœur. .
Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 92 34 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re a china enthusiast, a curious visitor or just a stroller, don’t miss this not-to-be-missed event
L’événement brocante de l’amical de Morlac Morlac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT CHATEAUMEILLANT
À voir aussi à Morlac (Cher)
- Pêche à la truite et brocante Morlac 13 septembre 2026
- Balade nocturne Morlac 3 octobre 2026
- Marché de Noël de Morlac Morlac 6 décembre 2026