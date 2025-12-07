Marché de Noël de Morlac Morlac
Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël
Le club de l’amitié de Morlac organise un marché de Noël de 10h à 18h, vin chaud, buvette et restauration rapide, tombola. .
Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 92 42 73
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
