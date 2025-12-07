Marché de Noël de Morlac Morlac

Morlac Cher

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël
Le club de l’amitié de Morlac organise un marché de Noël de 10h à 18h, vin chaud, buvette et restauration rapide, tombola.   .

Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 92 42 73 

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

