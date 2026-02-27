brocante du club de l’amitié Morlac
brocante du club de l’amitié Morlac dimanche 21 juin 2026.
brocante du club de l’amitié
Morlac Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Amateurs de chine, curieux ou simples promeneurs, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable
Dans une ambiance chaleureuse et champêtre, venez flâner entre les stands, à la recherche de la perle rare ou du petit objet coup de cœur. Vous y trouverez également produits locaux et artisanat. .
Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 92 43 73 clubdelamitiemorlac@gmail.com
English :
Whether you’re a china enthusiast, a curious visitor or just a stroller, don’t miss this not-to-be-missed event
L’événement brocante du club de l’amitié Morlac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT CHATEAUMEILLANT