brocante du club de l’amitié

Morlac Cher

Amateurs de chine, curieux ou simples promeneurs, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable

Dans une ambiance chaleureuse et champêtre, venez flâner entre les stands, à la recherche de la perle rare ou du petit objet coup de cœur. Vous y trouverez également produits locaux et artisanat. .

Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 92 43 73 clubdelamitiemorlac@gmail.com

English :

Whether you’re a china enthusiast, a curious visitor or just a stroller, don’t miss this not-to-be-missed event

