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Pêche à la truite et brocante Morlac

Pêche à la truite et brocante Morlac dimanche 6 septembre 2026.

Ville : 18170 Morlac

Département : Cher

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : lundi 7 septembre 2026

Tarif :

Pêche à la truite et brocante

Morlac Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-07

Date(s) :
2026-09-06

Pêche à la truite et brocante à Laumoy
Renseignement au 06.08.69.43.50. Toute la journée buvette et tombola.   .

Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50 

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English :

fishing competition

L’événement Pêche à la truite et brocante Morlac a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHATEAUMEILLANT

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