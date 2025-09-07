Pêche à la truite et brocante

Morlac Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-09-06

Pêche à la truite et brocante à Laumoy

Renseignement au 06.08.69.43.50. Toute la journée buvette et tombola. .

Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50

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English :

fishing competition

L’événement Pêche à la truite et brocante Morlac a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHATEAUMEILLANT