Morlac

Bal!ade en Boischaut, Jazz in Morlac The Rooftop Barbershop

Morlac Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert Jazz Swing, en partenariat avec After de Crescent.

Dans la tradition des quatuors Barbershop et des groupes vocaux tels que les Mills Brothers et les Andrew Sisters, le groupe parisien The Rooftop Barbershop reprend, à trois voix, un répertoire jazz des années 1920 aux années 1930. Depuis sa création en 2018, le trio interprète ce répertoire avec des harmonies vocales et en créant ses propres arrangements. Réservation 06.44.20.48.55 0 .

Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 20 48 55

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English :

With her exceptional voice, Dominique Magloire is surrounded by some of the finest artists in French gospel music today. A wonderful evening ahead!

L’événement Bal!ade en Boischaut, Jazz in Morlac The Rooftop Barbershop Morlac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CHATEAUMEILLANT