Fête de la pêche et brocante Morlac dimanche 7 juin 2026.
laumoy Morlac Cher
Fête de la pêche à Morlac. Ouvert à tous de 9h à12h et de 14h à 19h pêche en bassin pour tous. Brocante, inscription recommandée, emplacement au chapeau. Restauration sur place le midi, buvette, tombola. Renseignements et réservations 06.08.69.43.50. .
laumoy Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50
