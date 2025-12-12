Fête de la pêche et brocante Morlac

Fête de la pêche et brocante

laumoy Morlac Cher

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

fête de la pêche et brocante

Fête de la pêche à Morlac. Ouvert à tous de 9h à12h et de 14h à 19h pêche en bassin pour tous. Brocante, inscription recommandée, emplacement au chapeau. Restauration sur place le midi, buvette, tombola. Renseignements et réservations 06.08.69.43.50. .

laumoy Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50

English :

fishing festival

