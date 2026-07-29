Informations pratiques

Plaimpied-Givaudins

Brocante de l’Amicale Sapeurs-Pompiers Plaimpied-Givaudins

1 Rue Saint-Martin Plaimpied-Givaudins Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Venez chiner et dénicher de bonnes affaires lors de la 42e brocante des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins.

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins organise sa 42e brocante le dimanche 6 septembre, dans le parc de la mairie. Particuliers et professionnels pourront proposer leurs objets à la vente, tandis que les visiteurs profiteront d’un moment convivial pour faire de belles trouvailles; .

1 Rue Saint-Martin Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 93 41 85 amicale.plaimpied@gmail.com

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English :

Come browse and find some great deals at the 42nd Plaimpied-Givaudins Fire Department Flea Market.

L’événement Brocante de l’Amicale Sapeurs-Pompiers Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2026-07-29 par OT BOURGES