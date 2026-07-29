Brocante de l’Amicale Sapeurs-Pompiers Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins
dimanche 6 septembre 2026 · Plaimpied-Givaudins
Informations pratiques
Plaimpied-Givaudins
Brocante de l’Amicale Sapeurs-Pompiers Plaimpied-Givaudins
1 Rue Saint-Martin Plaimpied-Givaudins Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Venez chiner et dénicher de bonnes affaires lors de la 42e brocante des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins.
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins organise sa 42e brocante le dimanche 6 septembre, dans le parc de la mairie. Particuliers et professionnels pourront proposer leurs objets à la vente, tandis que les visiteurs profiteront d’un moment convivial pour faire de belles trouvailles; .
1 Rue Saint-Martin Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 93 41 85 amicale.plaimpied@gmail.com
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English :
Come browse and find some great deals at the 42nd Plaimpied-Givaudins Fire Department Flea Market.
L’événement Brocante de l’Amicale Sapeurs-Pompiers Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2026-07-29 par OT BOURGES
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