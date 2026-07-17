Visite guidée de l’abbatiale de Plaimpied, Abbaye Saint-Martin de Plaimpied, Plaimpied-Givaudins

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbatiale de Plaimpied 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Martin de Plaimpied Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Située à 10 km au Sud de Bourges, l’abbatiale de Plaimpied est l’un des hauts lieux de l’Art roman en Berry. Élevé au tout début du XIIᵉ siècle, le chœur conserve un ensemble de superbes chapiteaux parmi lesquels une étonnante Tentation du Christ. Plaimpied est un des rares édifices en Berry doté d’une crypte aménagée au XIᵉ siècle et ornée de peintures décoratives.

Abbaye Saint-Martin de Plaimpied 3 Pl. de l’Eglise, 18340 Plaimpied-Givaudins, France Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire L’abbaye de chanoines réguliers a été fondée vers 1080 par l’archevêque de Bourges, Richard II, enterré en 1095 dans le choeur de la collégiale. La construction de l’église s’est poursuivie entre 1177 et 1546, avec la construction d’arcs-boutants, la restauration d’un pilier intérieur et d’un arc doubleau, sous l’abbatiat de Pierre de Plas. L’abbaye a été incendiée au cours des guerres de Religion. En 1654 a eu lieu la réfection de l’église, entreprise par Antoine Fradet, abbé commendataire ; les travaux ont peut-être concerné la voûte du bras sud du transept, le remplacement par un plafond de bois de la voûte de la nef détruite, la suppression d’une ou deux travées de celle-ci à l’ouest, et la fermeture par une nouvelle façade. En 1738 a été reprise la façade ouest. Les bâtiments conventuels dateraient du 14e ou du XVe siècle.

Située à 10 km au Sud de Bourges, l’abbatiale de Plaimpied est l’un des hauts lieux de l’Art roman en Berry.

© mairie de Plaimpied