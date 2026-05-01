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Brocante de l’ascension Auray

Brocante de l’ascension Auray jeudi 14 mai 2026.

Ville : 56400 Auray

Département : Morbihan

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Auray

Brocante de l’ascension

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15

Seconde édition
Une trentaine de brocanteurs   .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 33 63 58 64 

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English : Brocante de l’ascension

L’événement Brocante de l’ascension Auray a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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