Brocante de l’ascension Auray
Brocante de l’ascension Auray jeudi 14 mai 2026.
Auray
Brocante de l’ascension
Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15
Seconde édition
Une trentaine de brocanteurs .
Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 33 63 58 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante de l’ascension
L’événement Brocante de l’ascension Auray a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Auray (Morbihan)
- BENJAMIN VALIERE – THEATRE A L’OUEST Auray 9 mai 2026
- PIERRE AUCAIGNE THEATRE A L’OUEST Auray 10 mai 2026
- Les Théâtr’ams Auray 10 mai 2026
- JE PREFERE QU’ON RESTE AMIS – JE PREFERE QU ON RESTE AMIS THEATRE A L’OUEST Auray 12 mai 2026
- LA SIRENE A BARBE THEATRE A L’OUEST Auray 13 mai 2026