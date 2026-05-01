Auray

Brocante de l’ascension

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15

Seconde édition

Une trentaine de brocanteurs .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 33 63 58 64

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English : Brocante de l’ascension

L’événement Brocante de l’ascension Auray a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon