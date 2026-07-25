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AGENDA · Menetou-Salon

Brocante de Menetou-Salon Menetou-Salon

dimanche 2 août 2026 · Menetou-Salon

Brocante de Menetou-Salon Menetou-Salon

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:30:00
Ville
18510 Menetou-Salon
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Menetou-Salon

Brocante de Menetou-Salon

Menetou-Salon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Une journée de chine et de belles trouvailles à Menetou-Salon !
La brocante de Menetou-Salon revient pour une cinquième édition placée sous le signe de la convivialité. Flânez parmi les stands, échangez avec les exposants et partez à la recherche de trésors oubliés, d’objets insolites ou de belles trouvailles.   .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 34 66 41 

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English :

A day of bargain hunting and great finds in Menetou-Salon!

L’événement Brocante de Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES

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