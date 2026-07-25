Informations pratiques

Menetou-Salon

Brocante de Menetou-Salon

Menetou-Salon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Une journée de chine et de belles trouvailles à Menetou-Salon !

La brocante de Menetou-Salon revient pour une cinquième édition placée sous le signe de la convivialité. Flânez parmi les stands, échangez avec les exposants et partez à la recherche de trésors oubliés, d’objets insolites ou de belles trouvailles. .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 34 66 41

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English :

A day of bargain hunting and great finds in Menetou-Salon!

L’événement Brocante de Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES