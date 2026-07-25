Brocante de Menetou-Salon Menetou-Salon
dimanche 2 août 2026 · Menetou-Salon
Informations pratiques
Menetou-Salon
Brocante de Menetou-Salon
Menetou-Salon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Une journée de chine et de belles trouvailles à Menetou-Salon !
La brocante de Menetou-Salon revient pour une cinquième édition placée sous le signe de la convivialité. Flânez parmi les stands, échangez avec les exposants et partez à la recherche de trésors oubliés, d’objets insolites ou de belles trouvailles. .
Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 34 66 41
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English :
A day of bargain hunting and great finds in Menetou-Salon!
L’événement Brocante de Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES
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