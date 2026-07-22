UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Menetou-Salon

Repas Spectacle Menetou-Salon

dimanche 2 août 2026 · Menetou-Salon

Repas Spectacle Menetou-Salon

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Ville
18510 Menetou-Salon
Département
Cher
Tarif
22 Tarif de base plein tarif

Menetou-Salon

Repas Spectacle

Menetou-Salon Cher

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03

Un savoureux moment où la gourmandise rencontre le spectacle !
À Menetou-Salon, partagez un repas convivial tout en profitant d’un spectacle équestre plein d’élégance et d’émotion. Une expérience originale et chaleureuse, idéale pour agrémenter votre découverte du vignoble à l’occasion des Caves ouvertes.   .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 05 20 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A delicious moment where indulgence meets entertainment!

L’événement Repas Spectacle Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BOURGES

À voir aussi à Menetou-Salon (Cher)