Repas Spectacle Menetou-Salon
dimanche 2 août 2026 · Menetou-Salon
Informations pratiques
Menetou-Salon
Repas Spectacle
Menetou-Salon Cher
Tarif : – – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03
Un savoureux moment où la gourmandise rencontre le spectacle !
À Menetou-Salon, partagez un repas convivial tout en profitant d’un spectacle équestre plein d’élégance et d’émotion. Une expérience originale et chaleureuse, idéale pour agrémenter votre découverte du vignoble à l’occasion des Caves ouvertes. .
Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 05 20 82
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English :
A delicious moment where indulgence meets entertainment!
L’événement Repas Spectacle Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BOURGES
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