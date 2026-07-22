Informations pratiques

Menetou-Salon

Repas Spectacle

Menetou-Salon Cher

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-03

Un savoureux moment où la gourmandise rencontre le spectacle !

À Menetou-Salon, partagez un repas convivial tout en profitant d’un spectacle équestre plein d’élégance et d’émotion. Une expérience originale et chaleureuse, idéale pour agrémenter votre découverte du vignoble à l’occasion des Caves ouvertes. .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 05 20 82

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English :

A delicious moment where indulgence meets entertainment!

L’événement Repas Spectacle Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BOURGES