Informations pratiques

Menetou-Salon

Caves ouvertes à Menetou-Salon

Menetou-Salon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Le temps d’un week-end, poussez les portes de nos caves et partagez la passion de nos vignerons !

Les vignerons de l’appellation vous ouvrent leurs portes pour partager leur savoir-faire, vous faire visiter leurs domaines et vous faire déguster leurs derniers millésimes.

Au programme

Dégustations exclusives dans les domaines partenaires

Aubinges Domaine Leblanc

Parassy Domaine Jacquet

Vignoux-sous-les-Aix Cave Prévost

Morogues Domaine de Loye / Moindrot, Domaine Turpin

Menetou-Salon Domaine Assadet, Cave Bourgeois, I.P Clément / Châtenoy, Domaine Chavet, Domaine de Coquin, Domaine Dionet, Domaine de la Fidélité, Domaine Fraiseau-Leclerc, Domaine Gogué, Domaine Lavrat, Domaine J-C Leclerc.

Grillades & moments conviviaux sur la place du village les soirs

Venez nombreux célébrer le terroir et la convivialité ! .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 87 26 menetousalon-vins@wanadoo.fr

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English :

The Union Viticole de Menetou-Salon organizes open vineyards and cellars.

L’événement Caves ouvertes à Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BOURGES