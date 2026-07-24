Caves ouvertes à Menetou-Salon Menetou-Salon
samedi 1 août 2026 · Menetou-Salon
Informations pratiques
Menetou-Salon
Caves ouvertes à Menetou-Salon
Menetou-Salon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Le temps d’un week-end, poussez les portes de nos caves et partagez la passion de nos vignerons !
Les vignerons de l’appellation vous ouvrent leurs portes pour partager leur savoir-faire, vous faire visiter leurs domaines et vous faire déguster leurs derniers millésimes.
Au programme
Dégustations exclusives dans les domaines partenaires
Aubinges Domaine Leblanc
Parassy Domaine Jacquet
Vignoux-sous-les-Aix Cave Prévost
Morogues Domaine de Loye / Moindrot, Domaine Turpin
Menetou-Salon Domaine Assadet, Cave Bourgeois, I.P Clément / Châtenoy, Domaine Chavet, Domaine de Coquin, Domaine Dionet, Domaine de la Fidélité, Domaine Fraiseau-Leclerc, Domaine Gogué, Domaine Lavrat, Domaine J-C Leclerc.
Grillades & moments conviviaux sur la place du village les soirs
Venez nombreux célébrer le terroir et la convivialité ! .
Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 87 26 menetousalon-vins@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Union Viticole de Menetou-Salon organizes open vineyards and cellars.
L’événement Caves ouvertes à Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BOURGES
À voir aussi à Menetou-Salon (Cher)
- Repas Spectacle Menetou-Salon 2 août 2026
- Brocante de Menetou-Salon Menetou-Salon 2 août 2026