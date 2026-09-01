Informations pratiques

Plailly

Brocante de Plailly

Place de l’Église Plailly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le temps d’une journée, la brocante de Plailly invite à ralentir, à flâner et à laisser parler sa curiosité. Entre objets chargés d’histoire, meubles à réinventer, vaisselle ancienne et petits trésors inattendus, chaque stand réserve son lot de surprises.

Le temps d’une journée, la brocante de Plailly invite à ralentir, à flâner et à laisser parler sa curiosité. Entre objets chargés d’histoire, meubles à réinventer, vaisselle ancienne et petits trésors inattendus, chaque stand réserve son lot de surprises.

Que vous soyez chineur passionné ou simple promeneur, venez profiter de l’ambiance conviviale du village et peut-être repartir avec ce petit objet que vous ne cherchiez pas… mais qui vous attendait.

Rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la seconde vie. .

Place de l’Église Plailly 60128 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 30 21 cdf.plailly@gmail.com

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English :

For one day, the Plailly flea market invites you to slow down, stroll around, and let your curiosity run wild. From objects steeped in history to furniture waiting to be reimagined, antique tableware, and unexpected little treasures, every booth has its own share of surprises.

L’événement Brocante de Plailly Plailly a été mis à jour le 2024-09-11 par Chantilly-Senlis Tourisme