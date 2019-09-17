Parc Astérix: Peur sur le Parc ! Plailly

Plailly

Parc Astérix: Peur sur le Parc !

Parc Asterix Plailly Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-10-03

Ici, il n’y a pas que les attractions qui font crier !

Ils sont imprévisibles, parfois effrayants… Nos Gaulois reviennent avec Peur sur le Parc, du 3 octobre au 8 novembre 2025. Préparez-vous pour une aventure pleine de frissons !

En famille ou entre amis, il y en a pour toutes les peurs !

Ici, il n’y a pas que les attractions qui font crier !

Ils sont imprévisibles, parfois effrayants… Nos Gaulois reviennent avec Peur sur le Parc, du 3 octobre au 8 novembre 2025. Préparez-vous pour une aventure pleine de frissons !

En famille ou entre amis, il y en a pour toutes les peurs !

Les plus téméraires oseront s’aventurer dans la dernière maison hantée Les Enfers de Pompéi, un monde figé dans le temps…et pourtant étrangement vivant.

Sans oublier les spectacles déjà cultes, les rencontres monstrueuses, les attractions métamorphosées et la citrouille sur le sanglier : les incontournables maisons hantées !

Douze soirées* incontournables sont prévues les 10,16,17,21,22,23,24,28,29,30,31 octobre et le 7 novembre 2026 de 19h à 1h.

Au programme de ces nocturnes, aventurez-vous dans la dernière zone de peur, installée dans un secteur désaffecté. Brakkor y fait régner sa loi, entre affrontements et flammes déchaînées. Deux spectacles terrifiants vous y attendent Le Dernier Brasier et Brakkor : L’affrontement.

Oserez-vous franchir ses terres lors des nocturnes de Peur sur le Parc ?

Et toujours le spectacle de sons et lumières sur la façade emblématique de l’attraction Oziris, suivi du grand Défilé des Monstres pour clôturer la soirée.

Alors… Prêts à sursauter à chaque coin du parc ?

*Nécessite l’achat d’un billet spécifique .

Parc Asterix Plailly 60128 Oise Hauts-de-France

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English :

It’s not just the attractions that make you scream!

They’re unpredictable, sometimes frightening? Our Gauls return with Fear in the Park, from October 3 to November 8, 2025. Get ready for a thrilling adventure!

With family or friends, there’s something for everyone!

L’événement Parc Astérix: Peur sur le Parc ! Plailly a été mis à jour le 2019-09-17 par Chantilly-Senlis Tourisme