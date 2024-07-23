L’Été Gaulois au Parc Astérix Plailly

Plailly

L’Été Gaulois au Parc Astérix

Parc Astérix Plailly Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une aventure taillée sur mesure pour profiter pleinement d’un été typiquement gaulois des défis pour petits et grands, des attractions pour tous les goûts, des spectacles… Les éclaboussures sont garanties lors de cette saison bien mouvementée avec la Revanche des Pirates et Romus et Rapidus.

À seulement 35 km au nord de Paris, les Gaulois vous invitent à un véritable voyage, riche en découvertes et en sensations, avec 50 attractions et spectacles répartis à travers 5 univers La Gaule, l’Empire Romain, la Grèce Antique, l’Égypte et les Vikings.

Cette saison, l’Égypte est à l’honneur avec La Descente du Nil, un gigantesque toboggan qui vous entraîne jusqu’à la source sacrée sous le regard d’Hâpy, divinité du Nil. Glissez sur des bouées à toute vitesse et participez à la légende du fleuve !

Poursuivez avec L’Envol d’Ibis et laissez-vous porter par les chaises volantes au-dessus du jardin aquatique dédié à l’Ibis sacré. Volez, tournez et évitez les jets d’eau des perches farceuses.

Faites ensuite escale au nouveau Restaurant Les Comptoirs d’Epidemais et savourez un buffet du monde inspiré de ses nombreux voyages.

Découvrez la dernière attraction familiale Cétautomatix et tester ses irréductibles véhicules sur la piste d’essai du célèbre forgeron. Entre virages serrés, piste glissante et descentes impressionnantes, vous serez propulsé sur des bolides prêts à vous faire tournoyer.

Après toutes ces émotions, un repos bien mérité s’impose ! Et pour ça, vous avez le choix. Trois hôtels tout confort vous attendent au cœur de la forêt : Les Trois Hiboux, La Cité Suspendue et Les Quais de Lutèce.

Chaque année, le Parc propose son cortège de nouveautés.

Tous les soirs, ouverture jusqu’à 22h.

Une aventure taillée sur mesure pour profiter pleinement d’un été typiquement gaulois des défis pour petits et grands, des attractions pour tous les goûts, des spectacles… Les éclaboussures sont garanties lors de cette saison bien mouvementée avec la Revanche des Pirates et Romus et Rapidus. .

Parc Astérix Plailly 60128 Oise Hauts-de-France +33 9 86 86 86 87

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English :

A tailor-made adventure to make the most of a typically Gallic summer: challenges for young and old, attractions for all tastes, shows… Splashes are guaranteed during this eventful season with Revenge of the Pirates and Romus et Rapidus.

L’événement L’Été Gaulois au Parc Astérix Plailly a été mis à jour le 2024-07-23 par Chantilly-Senlis Tourisme