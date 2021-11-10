Noël gaulois au Parc Astérix Plailly

Plailly

Noël gaulois au Parc Astérix

Parc Astérix Plailly Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 11:00:00

fin : 2027-01-03 20:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Pour fêter Noël, les irréductibles gaulois ont proposé une trêve aux Romains, à grands renforts de menhirs enneigés, d’animations délirantes, de décorations complètement givrées et de musiques de Noël.

Plongez dans l’univers de Noël Gaulois au Parc Astérix avec 50 attractions et spectacles !

Pour fêter Noël, les irréductibles gaulois ont proposé une trêve aux Romains, à grands renforts de menhirs enneigés, d’animations délirantes, de décorations complètement givrées et de musiques de Noël.

Plongez dans l’univers de Noël Gaulois au Parc Astérix avec 50 attractions et spectacles !

Cap sur les vikings : Enfilez vos manteaux, affûtez vos lances… ou vos patins ! Sur La Patinoire Viking, glisse et ambiance authentique se rencontrent pour un moment inoubliable. Juste à côté, flânez au Marché de Noël, où rires, gourmandises et festivités vous attendent ! Prolongez ensuite l’esprit de Noël avec l’animation Chantons Noël pour un moment musical à partager en famille.

Venez vivre des moments amusants avec La Glissade d’Obélix, le sport d’hiver givré pour petits et grands ! Gravissez le Mont Gaulois, prenez votre bouée Obélix et dévalez la pente à toute vitesse.

Et toujours les mystères des Jardins Merveilleux du Père Noël : un parcours d’illuminations féérique avec Le Bois Enchanté, La Vallée Glacée et Le Village du Père Noël. Vous pourriez même rencontrer le Père Noël Gaulois !

Vibrez au rythme des spectacles de Noël, où acrobates et danseurs s’unissent pour créer des moments inoubliables.

Dans Qui veut la peau du Père Noël ? l’usine de jouets est en effervescence, mais un saboteur menace la fête… Retrouvez également Quel cirque ! une performance de haute voltige mêlant pirouettes et humour déjanté, ainsi que d’autres animations à ne pas manquer.

Et pour célébrer les fêtes de fin d’année comme il se doit, retrouvez les attractions mythiques du Parc Astérix ! En famille, embarquez à bord de notre nouvelle attraction Cétautomatix ou laissez les plus petits s’amuser au cœur de la Forêt d’Idéfix, décorée de guirlandes scintillantes. Pour les amateurs de sensations fortes, défiez Toutatis, l’attraction la plus rapide de France avec ses 110 km/h et ses 51 mètres de haut, dans une ambiance givrée pleine d’adrénaline !

Enchaînez loopings et vrilles avec Oziris, pour des sensations fortes à couper le souffle. Et pour un frisson légendaire, laissez-vous emporter par Tonnerre 2 Zeus, la montagne russe en bois prête à faire trembler… même le Père Noël !

Enfin, laissez-vous séduire par Le Défilé de Noël gaulois, avec ses personnages et ses cinq chars richement décorés aux couleurs de Noël. Pour clôturer votre journée, assistez au spectacle final de sons, lumières et pyrotechnie L’île aux vœux.

Joyeuses fêtes de fin d’année au Parc Astérix ! .

Parc Astérix Plailly 60128 Oise Hauts-de-France

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English :

To celebrate Christmas, the irreducible Gauls proposed a truce to the Romans, with snow-covered menhirs, delirious animations, completely frosted decorations and Christmas music.

Immerse yourself in the world of Gaulish Christmas at Parc Astérix with 50 attractions and shows!

L’événement Noël gaulois au Parc Astérix Plailly a été mis à jour le 2021-11-10 par Chantilly-Senlis Tourisme