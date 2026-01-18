Brocante de Venesmes

Venesmes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-14

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

2026-05-14

Une nouvelle occasion pour compléter sa collection, customiser un objet, trouver son coup de cœur, ou acheter un produit coûteux que l’on pourra négocier grâce à cette très grande brocante.

Vous y trouverez une buvette, de la restauration rapide, des animations, et bien entendu les brocanteurs ! .

Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 71 32 10

English :

A new opportunity to complete your collection, customize an object, find your favorite, or buy an expensive product that you can negotiate thanks to this very large flea market.

L’événement Brocante de Venesmes Venesmes a été mis à jour le 2026-01-15 par OT LIGNIERES