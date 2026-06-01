Vieille-Église

Brocante de Vieille-Église

Vieille-Église Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Brocante dans le village de Vieille-Église organisée par le Comité des Fêtes de Vieille-Eglise dans le cadre de la Ducasse. .

Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 09 79 56 19

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English :

L’événement Brocante de Vieille-Église Vieille-Église a été mis à jour le 2026-06-10 par CPETI Région Audruicq