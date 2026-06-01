Brocante de Vieille-Église Vieille-Église
Brocante de Vieille-Église Vieille-Église dimanche 21 juin 2026.
Vieille-Église
Brocante de Vieille-Église
Vieille-Église Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Brocante dans le village de Vieille-Église organisée par le Comité des Fêtes de Vieille-Eglise dans le cadre de la Ducasse. .
Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 09 79 56 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante de Vieille-Église Vieille-Église a été mis à jour le 2026-06-10 par CPETI Région Audruicq
À voir aussi à Vieille-Église (Pas-de-Calais)
- Mystères Nocturnes Vieille-Église 3 juillet 2026
- Fête de la Chicorée Vieille-Église 20 septembre 2026