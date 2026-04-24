Brocante de Vorges Vorges
Brocante de Vorges Vorges vendredi 8 mai 2026.
Vorges
Brocante de Vorges
Vorges Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
A 15 min du Center Parcs
29e édition de la brocante organisée par le Comité des Fêtes
80 exposants restauration et buvette
RV sur la place de l’église et les rues du village de 6h à 17h ! .
Vorges 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 38 49 33 89
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English :
15 minutes from Center Parcs
L’événement Brocante de Vorges Vorges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon
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