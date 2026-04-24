Vorges

Brocante de Vorges

Vorges Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

A 15 min du Center Parcs

29e édition de la brocante organisée par le Comité des Fêtes

80 exposants restauration et buvette

RV sur la place de l’église et les rues du village de 6h à 17h ! .

Vorges 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 38 49 33 89

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English :

15 minutes from Center Parcs

L’événement Brocante de Vorges Vorges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon