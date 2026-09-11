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AGENDA · Charolles

Brocante des Feuilles Mortes de Charolles Charolles

dimanche 18 octobre 2026 · Charolles

Brocante des Feuilles Mortes de Charolles Charolles

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
Promenade Saint Nicolas
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Charolles

Brocante des Feuilles Mortes de Charolles

Promenade Saint Nicolas Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Brocantes des Feuilles Mortes de Charolles
organisée par le Musée du Vélo galerie Bernard Thévenet
le Dimanche 18 Octobre 2026

Promenade Saint Nicolas
Buffet Buvette
2 € le ml

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe]   .

Promenade Saint Nicolas Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 80 93 89 

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English : Brocante des Feuilles Mortes de Charolles

L’événement Brocante des Feuilles Mortes de Charolles Charolles a été mis à jour le 2026-05-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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