Informations pratiques

Charolles

Brocante des Feuilles Mortes de Charolles

Promenade Saint Nicolas Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Brocantes des Feuilles Mortes de Charolles

organisée par le Musée du Vélo galerie Bernard Thévenet

le Dimanche 18 Octobre 2026

Promenade Saint Nicolas

Buffet Buvette

2 € le ml

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe] .

Promenade Saint Nicolas Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 80 93 89

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English : Brocante des Feuilles Mortes de Charolles

L’événement Brocante des Feuilles Mortes de Charolles Charolles a été mis à jour le 2026-05-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)