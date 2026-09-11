Brocante des Feuilles Mortes de Charolles Charolles
dimanche 18 octobre 2026 · Charolles
Informations pratiques
Charolles
Brocante des Feuilles Mortes de Charolles
Promenade Saint Nicolas Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Brocantes des Feuilles Mortes de Charolles
organisée par le Musée du Vélo galerie Bernard Thévenet
le Dimanche 18 Octobre 2026
Promenade Saint Nicolas
Buffet Buvette
2 € le ml
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe] .
Promenade Saint Nicolas Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 80 93 89
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English : Brocante des Feuilles Mortes de Charolles
L’événement Brocante des Feuilles Mortes de Charolles Charolles a été mis à jour le 2026-05-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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