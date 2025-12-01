Brocante du comité de Saint Vincent Saint-Georges-de-Poisieux
Brocante du comité de Saint Vincent Saint-Georges-de-Poisieux dimanche 7 juin 2026.
Brocante du comité de Saint Vincent
Saint-Georges-de-Poisieux Cher
Tarif : – –
Début : Dimanche 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
2026-06-07
Brocante & bonnes trouvailles
Objets vintage, déco, vêtements, bonnes affaires… il y en aura pour tous les goûts !Rejoignez-nous pour une journée pleine de découvertes et d’ambiance chaleureuse.Une journée conviviale pour fouiller, échanger et se faire plaisir. .
Saint-Georges-de-Poisieux 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 56 75 21 23
English :
Brocante & good finds
