Informations pratiques

Igé

Brocante du Foyer Rural d’Igé

Bourg de Igé Igé Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-08-22 06:00:00

fin : 2027-08-22 18:00:00

Date(s) :

2027-08-22

Brocante et fête du village de Igé

2€ du mètre linéaire. Pas d’emplacement voiture mais des parkings gratuits sont disponibles à proximité. Réservation possible (paiement demandé à la réservation)

Une buvette avec petite restauration est prévue par le foyer rural, glacier, avec manège sur place pour les petits. .

Bourg de Igé Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 42 33 72 chloe.manaoui@gmail.com

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English : Brocante du Foyer Rural d’Igé

L’événement Brocante du Foyer Rural d’Igé Igé a été mis à jour le 2026-08-18 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II