Brocante du Foyer Rural d’Igé Igé
dimanche 22 août 2027 · Igé
Informations pratiques
Igé
Brocante du Foyer Rural d’Igé
Bourg de Igé Igé Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-08-22 06:00:00
fin : 2027-08-22 18:00:00
Date(s) :
2027-08-22
Brocante et fête du village de Igé
2€ du mètre linéaire. Pas d’emplacement voiture mais des parkings gratuits sont disponibles à proximité. Réservation possible (paiement demandé à la réservation)
Une buvette avec petite restauration est prévue par le foyer rural, glacier, avec manège sur place pour les petits. .
Bourg de Igé Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 42 33 72 chloe.manaoui@gmail.com
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English : Brocante du Foyer Rural d’Igé
L’événement Brocante du Foyer Rural d’Igé Igé a été mis à jour le 2026-08-18 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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