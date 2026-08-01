Le Quatuor des Lumières en concert à Igé Rue de la chapelle Igé
samedi 29 août 2026 · Rue de la chapelle · Igé
Informations pratiques
Igé
Le Quatuor des Lumières en concert à Igé
Rue de la chapelle Chapelle de Domange Igé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Les Galants Caprices
Quatre compositions singulières et abouties, souvent virtuoses, mettant
en scène flute, violon, viole de gambe et clavecin, parfois complices, parfois adversaires, souvent confidents, chaque protagoniste
nous renvoie à nos expériences sensibles. Le quatuor de Guillemain,
ou conversation Galante et amusante, évoque dès son titre
les tableaux de Watteau nous plongeant dans une nature idéalisée, théâtre de fêtes galantes. Le quatuor de Telemann révèle le génie du compositeur par la diversité des caractères qui se succèdent
et l’équilibre parfait réussi entre les 4 instrumentistes il annonce
es grands quatuors classiques de Haydn et Mozart. Quant aux Pièces de clavecin en concert de Rameau, elles sont de véritables mini-drames > destinés à toucher la sensibilité de l’auditeur. Successions de portraits et de danses peints par un orchestre miniature, elles reflètent l’esprit qui animait la vie intellectuelle du XVIlle siècle .
Rue de la chapelle Chapelle de Domange Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 75 99 20 corteris@aol.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Quatuor des Lumières en concert à Igé
L’événement Le Quatuor des Lumières en concert à Igé Igé a été mis à jour le 2026-08-10 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
À voir aussi à Igé (Saône-et-Loire)
- Reconnaitre les criquets et sauterelles diurnes Igé 23 août 2026
- Lamartine Poète et visionnaire Route des Places Igé 30 août 2026
- Chantier nature à la Butte des Rocs Igé 10 octobre 2026