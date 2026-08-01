Le Quatuor des Lumières en concert à Igé Rue de la chapelle Igé

Informations pratiques

Igé

Le Quatuor des Lumières en concert à Igé

Rue de la chapelle Chapelle de Domange Igé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Les Galants Caprices

Quatre compositions singulières et abouties, souvent virtuoses, mettant

en scène flute, violon, viole de gambe et clavecin, parfois complices, parfois adversaires, souvent confidents, chaque protagoniste

nous renvoie à nos expériences sensibles. Le quatuor de Guillemain,

ou conversation Galante et amusante, évoque dès son titre

les tableaux de Watteau nous plongeant dans une nature idéalisée, théâtre de fêtes galantes. Le quatuor de Telemann révèle le génie du compositeur par la diversité des caractères qui se succèdent

et l’équilibre parfait réussi entre les 4 instrumentistes il annonce

es grands quatuors classiques de Haydn et Mozart. Quant aux Pièces de clavecin en concert de Rameau, elles sont de véritables mini-drames > destinés à toucher la sensibilité de l’auditeur. Successions de portraits et de danses peints par un orchestre miniature, elles reflètent l’esprit qui animait la vie intellectuelle du XVIlle siècle .

Rue de la chapelle Chapelle de Domange Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 75 99 20 corteris@aol.com

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English : Le Quatuor des Lumières en concert à Igé

L’événement Le Quatuor des Lumières en concert à Igé Igé a été mis à jour le 2026-08-10 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès