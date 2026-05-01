Brocante du Patrimoine en Albret Place du Prieuré Nérac
Brocante du Patrimoine en Albret Place du Prieuré Nérac vendredi 15 mai 2026.
Nérac
Brocante du Patrimoine en Albret
Place du Prieuré Place Saint-Nicolas Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16
Brocante du Patrimoine en Albret
Amateurs d’objets anciens, chineurs passionnés ou simples curieux ne manquez pas la Brocante du Patrimoine en Albret !
Place Saint-Nicolas & Place du Prieuré, plus de 50 exposants vous attendent pour un véritable voyage dans le temps
Antiquités, collections, brocante
Exposition d’artistes et artisans d’art
Démonstrations de savoir-faire
Restauration sur place
Animation musicale tout au long de la journée
Un rendez-vous convivial et authentique au cœur du patrimoine de l’Albret. .
Place du Prieuré Place Saint-Nicolas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 34 23 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante du Patrimoine en Albret
L’événement Brocante du Patrimoine en Albret Nérac a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de l’Albret
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- Marché aux fleurs Parc de la Garenne Nérac 9 mai 2026
- Vide atelier d’artistes Parc de la Garenne Nérac 9 mai 2026
- LES MUSICIENS DU LOUVRE Nérac 12 mai 2026
- On s’échappe à Larural ! Héroïne cie les arts oseurs Nérac 16 mai 2026
- Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier Moulin des Tours Nérac 16 mai 2026