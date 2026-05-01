Brocante du Patrimoine en Albret Place du Prieuré Nérac

Nérac

Brocante du Patrimoine en Albret

Place du Prieuré Place Saint-Nicolas Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Brocante du Patrimoine en Albret

Amateurs d’objets anciens, chineurs passionnés ou simples curieux ne manquez pas la Brocante du Patrimoine en Albret !

Place Saint-Nicolas & Place du Prieuré, plus de 50 exposants vous attendent pour un véritable voyage dans le temps

Antiquités, collections, brocante

Exposition d’artistes et artisans d’art

Démonstrations de savoir-faire

Restauration sur place

Animation musicale tout au long de la journée

Un rendez-vous convivial et authentique au cœur du patrimoine de l’Albret. .

Place du Prieuré Place Saint-Nicolas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 34 23 13

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English : Brocante du Patrimoine en Albret

L’événement Brocante du Patrimoine en Albret Nérac a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de l’Albret