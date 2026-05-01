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Brocante du Patrimoine en Albret Place du Prieuré Nérac

Brocante du Patrimoine en Albret Place du Prieuré Nérac

Brocante du Patrimoine en Albret Place du Prieuré Nérac vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Place du Prieuré

Adresse : Place Saint-Nicolas

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Nérac

Brocante du Patrimoine en Albret

Place du Prieuré Place Saint-Nicolas Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16

Brocante du Patrimoine en Albret
Amateurs d’objets anciens, chineurs passionnés ou simples curieux ne manquez pas la Brocante du Patrimoine en Albret !
Place Saint-Nicolas & Place du Prieuré, plus de 50 exposants vous attendent pour un véritable voyage dans le temps
Antiquités, collections, brocante
Exposition d’artistes et artisans d’art
Démonstrations de savoir-faire

Restauration sur place
Animation musicale tout au long de la journée

Un rendez-vous convivial et authentique au cœur du patrimoine de l’Albret.   .

Place du Prieuré Place Saint-Nicolas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 34 23 13 

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English : Brocante du Patrimoine en Albret

L’événement Brocante du Patrimoine en Albret Nérac a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de l’Albret

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