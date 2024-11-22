Nérac, du Château Henri IV au Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Nérac, du Château Henri IV au Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Nérac, du Château Henri IV au Moulin des Tours A pieds Facile

Nérac, du Château Henri IV au Moulin des Tours 47600 Nérac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7800.0 Tarif :

Nous vous proposons une balade reliant deux Sites Majeurs d’Aquitaine , le château-musée Henri IV et le Moulin des Tours, possessions des Albret. De la vallée de la Baïse, à celle de la Gélise, vous parcourrez le coteau panoramique qui les sépare jusqu’à leur confluence.

English : Nérac, du Château Henri IV au Moulin des Tours

We propose a walk linking two « Major Sites of Aquitaine », the castle-museum Henri IV and the Moulin des Tours, possessions of the Albret family. From the Baïse valley to the Gélise valley, you will walk along the panoramic hillside that separates them until their confluence.

Deutsch : Nérac, du Château Henri IV au Moulin des Tours

Wir schlagen Ihnen einen Spaziergang vor, der zwei « Hauptsehenswürdigkeiten Aquitaniens » miteinander verbindet: das Schloss-Museum Henri IV und die Moulin des Tours, die beide im Besitz der Albrets sind. Vom Tal der Baïse zum Tal der Gélise wandern Sie über den Panoramahügel, der die beiden Flüsse voneinander trennt, bis zu ihrem Zusammenfluss.

Italiano :

Proponiamo una passeggiata che collega due « Siti maggiori dell’Aquitania », il castello-museo di Enrico IV e il Moulin des Tours, possedimenti della famiglia Albret. Dalla valle della Baïse a quella della Gélise, si percorre il pendio panoramico che le separa fino al loro incontro.

Español : Nérac, du Château Henri IV au Moulin des Tours

Le proponemos un paseo que une dos « Grandes Sitios de Aquitania », el castillo-museo de Enrique IV y el Moulin des Tours, posesiones de la familia Albret. Desde el valle del Baïse hasta el de la Gélise, recorrerá la ladera panorámica que los separa hasta su encuentro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine