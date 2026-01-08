Johannes Vermeer Zone industrielle Labarre Nérac

Johannes Vermeer

Par quel sortilège Vermeer, en représentant le spectacle le plus quotidien et le plus banal, parvient-il à donner au spectateur une émotion aussi mystérieuse, aussi grande, aussi exceptionnelle ? .

À partir de cette question, Françoise Tominaga propose une conférence consacrée à Johannes Vermeer, retraçant sa vie et son œuvre à travers ses peintures majeures.

Une exploration sensible de la lumière et du quotidien, révélant la force intemporelle et mystérieuse de ce grand maître hollandais. .

