Johannes Vermeer Zone industrielle Labarre Nérac

Johannes Vermeer
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Par quel sortilège Vermeer, en représentant le spectacle le plus quotidien et le plus banal, parvient-il à donner au spectateur une émotion aussi mystérieuse, aussi grande, aussi exceptionnelle ? .
À partir de cette question, Françoise Tominaga propose une conférence consacrée à Johannes Vermeer, retraçant sa vie et son œuvre à travers ses peintures majeures.
Une exploration sensible de la lumière et du quotidien, révélant la force intemporelle et mystérieuse de ce grand maître hollandais. .
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16
English : Johannes Vermeer
