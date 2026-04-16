Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas Coursayre Nérac

Repas Coursayre Nérac

Repas Coursayre Nérac dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Nérac

Repas Coursayre

Place du Foirail Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Le Club Taurin propose un repas Coursayre le dimanche 3 mai place du Foirail.
Au menu
Effiloché de porc noir, patates en persillade
Assiette de fromages
Croustade aux pommes
Café
Repas adultes 17 € à partir de 12 ans.
Repas enfants 10 € jusqu’à 11 ans.
Ouvert à tous.
Places limitées   .

Place du Foirail Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 23 66 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas Coursayre

L’événement Repas Coursayre Nérac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Albret

À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)