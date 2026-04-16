Repas Coursayre Nérac
Repas Coursayre Nérac dimanche 3 mai 2026.
Nérac
Repas Coursayre
Place du Foirail Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Le Club Taurin propose un repas Coursayre le dimanche 3 mai place du Foirail.
Au menu
Effiloché de porc noir, patates en persillade
Assiette de fromages
Croustade aux pommes
Café
Repas adultes 17 € à partir de 12 ans.
Repas enfants 10 € jusqu’à 11 ans.
Ouvert à tous.
Places limitées .
Place du Foirail Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 23 66 84
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English : Repas Coursayre
L’événement Repas Coursayre Nérac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Albret
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