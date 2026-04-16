Nérac

Repas Coursayre

Place du Foirail Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le Club Taurin propose un repas Coursayre le dimanche 3 mai place du Foirail.

Au menu

Effiloché de porc noir, patates en persillade

Assiette de fromages

Croustade aux pommes

Café

Repas adultes 17 € à partir de 12 ans.

Repas enfants 10 € jusqu’à 11 ans.

Ouvert à tous.

Places limitées .

Place du Foirail Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 23 66 84

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English : Repas Coursayre

L’événement Repas Coursayre Nérac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Albret