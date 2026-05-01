Marché aux fleurs Parc de la Garenne Nérac
Marché aux fleurs Parc de la Garenne Nérac samedi 9 mai 2026.
Nérac
Marché aux fleurs
Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Avec l’arrivée des beaux jours, il est temps d’agrémenter les jardins! Venez flâner au marché aux fleurs où sera proposé un large choix de fleurs, plantes sans oublier les conseils des professionnels.
En parallèle de cet événement, la ville de Nérac propose son traditionnel concours Fleurissons notre ville . Les inscriptions se font avant le 29 mai.
www.nerac.fr .
Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53 mairie.nerac@ville-nerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché aux fleurs
L’événement Marché aux fleurs Nérac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- Vide atelier d’artistes Parc de la Garenne Nérac 9 mai 2026
- LES MUSICIENS DU LOUVRE Nérac 12 mai 2026
- Brocante du Patrimoine en Albret Place du Prieuré Nérac 15 mai 2026
- On s’échappe à Larural ! Héroïne cie les arts oseurs Nérac 16 mai 2026
- Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier Moulin des Tours Nérac 16 mai 2026