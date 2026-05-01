Marché aux fleurs Parc de la Garenne Nérac

Nérac

Marché aux fleurs

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Avec l’arrivée des beaux jours, il est temps d’agrémenter les jardins! Venez flâner au marché aux fleurs où sera proposé un large choix de fleurs, plantes sans oublier les conseils des professionnels.

En parallèle de cet événement, la ville de Nérac propose son traditionnel concours Fleurissons notre ville . Les inscriptions se font avant le 29 mai.

www.nerac.fr .

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53 mairie.nerac@ville-nerac.fr

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English : Marché aux fleurs

L’événement Marché aux fleurs Nérac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret