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L’ Escadron Volant en fêtes ! L’Escadron Volant Nérac

L’ Escadron Volant en fêtes ! L’Escadron Volant Nérac

L’ Escadron Volant en fêtes ! L’Escadron Volant Nérac jeudi 30 avril 2026.

Lieu : L'Escadron Volant

Adresse : 7 Rue Henri IV

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Nérac

L’ Escadron Volant en fêtes !

L’Escadron Volant 7 Rue Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-05-04 23:59:00

Date(s) :
2026-04-30

L’Escadron Volant vous donne rendez-vous pour les incontournables fêtes de mai.
Au programme
DJ Girem durant toutes les fêtes.
Jeudi soir à 21h Lily Avaz en concert
Dimanche Midi Minuit de l’Escadron Danses sévillannes à partir de midi 14h Concert Arena Negra.
Tapas et menus proposés durant les 4 jours.
Pensez à réserver!405 53 97 19 04   .

L’Escadron Volant 7 Rue Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 19 04 

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English : L’ Escadron Volant en fêtes !

L’événement L’ Escadron Volant en fêtes ! Nérac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de l’Albret

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