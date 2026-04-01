L’ Escadron Volant en fêtes ! L’Escadron Volant Nérac

Nérac

L’ Escadron Volant en fêtes !

L’Escadron Volant 7 Rue Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-05-04 23:59:00

Date(s) :

2026-04-30

L’Escadron Volant vous donne rendez-vous pour les incontournables fêtes de mai.

Au programme

DJ Girem durant toutes les fêtes.

Jeudi soir à 21h Lily Avaz en concert

Dimanche Midi Minuit de l’Escadron Danses sévillannes à partir de midi 14h Concert Arena Negra.

Tapas et menus proposés durant les 4 jours.

Pensez à réserver!405 53 97 19 04 .

L’Escadron Volant 7 Rue Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 19 04

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English : L’ Escadron Volant en fêtes !

L’événement L’ Escadron Volant en fêtes ! Nérac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de l’Albret