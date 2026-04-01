L’ Escadron Volant en fêtes ! L’Escadron Volant Nérac
L’ Escadron Volant en fêtes ! L’Escadron Volant Nérac jeudi 30 avril 2026.
Nérac
L’ Escadron Volant en fêtes !
L’Escadron Volant 7 Rue Henri IV Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-05-04 23:59:00
Date(s) :
2026-04-30
L’Escadron Volant vous donne rendez-vous pour les incontournables fêtes de mai.
Au programme
DJ Girem durant toutes les fêtes.
Jeudi soir à 21h Lily Avaz en concert
Dimanche Midi Minuit de l’Escadron Danses sévillannes à partir de midi 14h Concert Arena Negra.
Tapas et menus proposés durant les 4 jours.
Pensez à réserver!405 53 97 19 04 .
L’Escadron Volant 7 Rue Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 19 04
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English : L’ Escadron Volant en fêtes !
L’événement L’ Escadron Volant en fêtes ! Nérac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de l’Albret
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