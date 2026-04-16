Vide atelier d’artistes Parc de la Garenne Nérac
Vide atelier d’artistes Parc de la Garenne Nérac samedi 9 mai 2026.
Nérac
Vide atelier d’artistes
Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Le vide atelier d’artistes organisé par l’Atelier d’Henri de Nérac, se déroulera les 9 et 10 mai au parc de La Garenne au coeur des Floralies. L’ Occasion pour les amateurs de peinture de chiner du matériel d’art peintures, pinceaux, cadres, livres etc…
Inscription pour les exposants à atelierhenri47@gmail.com
5 € l’emplacement.
Samedi 9 mai , une manifestation Couleur d’Aquitaine aura lieu à Nérac ( concours de peinture amateur). .
Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 47 93 01
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English : Vide atelier d’artistes
L’événement Vide atelier d’artistes Nérac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Albret
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