LES MUSICIENS DU LOUVRE Nérac

LES MUSICIENS DU LOUVRE Nérac mardi 12 mai 2026.

LES MUSICIENS DU LOUVRE

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Pour la première fois à Nérac, Les Musiciens du Louvre — formation emblématique fondée par Marc Minkowski — proposent un concert exceptionnel autour d’un programme surprise. Fidèles à leur esprit d’exploration et d’exigence stylistique, les musiciens de l’ensemble se réunissent, pour l’occasion, en une formation de chambre et offrent un parcours musical inattendu fait de chefs-d’œuvre intimes. Sur instruments d’époque, ils redonnent vie aux couleurs et aux contrastes de la musique ancienne, dans une approche vivante, historiquement informée mais résolument contemporaine.

PLACEMENT LIBRE .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : LES MUSICIENS DU LOUVRE

German : LES MUSICIENS DU LOUVRE

Italiano :

Espanol : LES MUSICIENS DU LOUVRE

L’événement LES MUSICIENS DU LOUVRE Nérac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de l’Albret