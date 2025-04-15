Nérac, la balade de Nazareth Nérac Lot-et-Garonne
Nérac, la balade de Nazareth 47600 Nérac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 11400.0 Tarif :
Cet itinéraire qui traverse la Capitale de l’Albret présente le Val de Baïse des coteaux à la plaine. Point de vue sur la ville, panoramas sur de larges paysages, fenêtres sur la rivière regardez !
+33 5 53 66 14 14
English : Nérac, la balade de Nazareth
This itinerary which crosses the Capital of Albret presents the Val de Baïse from the hillsides to the plain. Viewpoint on the town, panoramas on wide landscapes, windows on the river: look!
Deutsch : Nérac, la balade de Nazareth
Diese Route durch die Hauptstadt des Albret stellt das Baïse-Tal von den Hängen bis zur Ebene vor. Aussichtspunkt auf die Stadt, Panoramablick auf weite Landschaften, Fenster auf den Fluss: Schauen Sie!
Italiano :
Questo itinerario attraverso la capitale Albret mostra la Valle della Baïse dalle colline alla pianura. Punti di osservazione sulla città, viste panoramiche su ampi paesaggi, finestre sul fiume: guardate!
Español : Nérac, la balade de Nazareth
Este itinerario por la capital de Albret muestra el valle de Baïse desde las colinas hasta la llanura. Miradores sobre la ciudad, vistas panorámicas sobre amplios paisajes, ventanas al río: ¡mira!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine