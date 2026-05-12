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BROCANTE DU SNOWWORLD Amnéville

BROCANTE DU SNOWWORLD Amnéville dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Allée du snowhall

Ville : 57360 Amnéville

Département : Moselle

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Amnéville

BROCANTE DU SNOWWORLD

Allée du snowhall Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Organisation d’une brocante avec des stands extérieurs et intérieurs au Snowworld d’Amnéville.
Des activités annexes seront proposées aux participants (rassemblement de moto, activités sportives, musique,…)Tout public
0  .

Allée du snowhall Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 56 71 99 90 

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English :

Organization of a flea market with indoor and outdoor stalls at the Amnéville Snowworld.
Additional activities will be offered to participants (motorcycle rally, sports activities, music, etc.)

L’événement BROCANTE DU SNOWWORLD Amnéville a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION AMNEVILLE

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