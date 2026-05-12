BROCANTE DU SNOWWORLD Amnéville
BROCANTE DU SNOWWORLD Amnéville dimanche 28 juin 2026.
Amnéville
BROCANTE DU SNOWWORLD
Allée du snowhall Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Organisation d’une brocante avec des stands extérieurs et intérieurs au Snowworld d’Amnéville.
Des activités annexes seront proposées aux participants (rassemblement de moto, activités sportives, musique,…)Tout public
0 .
Allée du snowhall Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 56 71 99 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organization of a flea market with indoor and outdoor stalls at the Amnéville Snowworld.
Additional activities will be offered to participants (motorcycle rally, sports activities, music, etc.)
L’événement BROCANTE DU SNOWWORLD Amnéville a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION AMNEVILLE
À voir aussi à Amnéville (Moselle)
- Concert Lorie Party 2026 Rue des artistes Amnéville 16 mai 2026
- SOIRÉE 2000 Paddock Amnéville Amnéville 16 mai 2026
- Concert STAR ACADEMY Tour 2026 Rue des artistes Amnéville 17 mai 2026
- Concert Vincent Niclo Seven Casino Amnéville 17 mai 2026
- Conférence »Biodiversité en péril les oiseaux en première ligne » Amnéville 22 mai 2026