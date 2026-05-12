Amnéville

BROCANTE DU SNOWWORLD

Allée du snowhall Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Organisation d’une brocante avec des stands extérieurs et intérieurs au Snowworld d’Amnéville.

Des activités annexes seront proposées aux participants (rassemblement de moto, activités sportives, musique,…)Tout public

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Allée du snowhall Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 56 71 99 90

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English :

Organization of a flea market with indoor and outdoor stalls at the Amnéville Snowworld.

Additional activities will be offered to participants (motorcycle rally, sports activities, music, etc.)

L’événement BROCANTE DU SNOWWORLD Amnéville a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION AMNEVILLE