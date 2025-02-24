Monte Cristo, le spectacle musical Rue des artistes Amnéville

Monte Cristo, le spectacle musical Rue des artistes Amnéville samedi 19 septembre 2026.

Monte Cristo, le spectacle musical

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À travers des mélodies poignantes et une scénographie grandiose, Monte-Cristo, le spectacle musical plonge le spectateur au XIXe siècle dans une histoire tumultueuse où trahison et justice s’entrelacent et où le destin d’un homme se joue sur le fil du rasoir. L’émotion et la grandeur du récit font de ce spectacle une expérience inédite.

L’histoire

Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès, arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis, parvient à s’évader du château d’If où il est enfermé depuis quatorze ans. Sous l’identité du comte de Monte-Cristo, il revient pour se venger de ceux qui l’ont trahi mais devra faire aux luttes intérieures qui façonnent son âme.Tout public

25 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

English :

Through poignant melodies and grandiose scenography, « Monte-Cristo, le spectacle musical » plunges spectators into a tumultuous 19th-century story where betrayal and justice intertwine, and a man?s destiny is played out on a razor?s edge. The emotion and grandeur of the story make this show an unparalleled experience.

The story

The victim of a plot, young Edmond Dantès, arrested for a crime he didn’t commit, manages to escape from the Château d’If where he has been locked up for fourteen years. Under the identity of the Count of Monte Cristo, he returns to take revenge on those who betrayed him, but will have to face the inner struggles that shape his soul.

German :

Mit ergreifenden Melodien und einem grandiosen Bühnenbild versetzt « Monte Christo, das Musical » den Zuschauer in das 19. Jahrhundert, in eine turbulente Geschichte, in der Verrat und Gerechtigkeit miteinander verwoben sind und das Schicksal eines Mannes auf Messers Schneide steht. Die Emotionen und die Größe der Erzählung machen diese Aufführung zu einem ganz neuen Erlebnis.

Die Geschichte

Als Opfer einer Verschwörung gelingt es dem jungen Edmond Dantes, der wegen eines Verbrechens, das er nicht begangen hat, verhaftet wird, aus dem Château d’If zu fliehen, wo er seit vierzehn Jahren eingesperrt ist. Als Graf von Monte Christo kehrt er zurück, um sich an denjenigen zu rächen, die ihn verraten haben, muss sich aber mit den inneren Kämpfen auseinandersetzen, die seine Seele prägen.

Italiano :

Con le sue struggenti melodie e le grandiose scenografie, Monte Cristo, le spectacle musical immerge il pubblico in una tumultuosa storia del XIX secolo dove tradimento e giustizia si intrecciano e il destino di un uomo si gioca sul filo del rasoio. L’emozione e la grandezza della storia rendono questo spettacolo un’esperienza senza precedenti.

La storia

Vittima di un complotto, il giovane Edmond Dantès, arrestato per un crimine che non ha commesso, riesce a fuggire dal Castello d’If dove è stato rinchiuso per quattordici anni. Sotto l’identità del Conte di Montecristo, torna per vendicarsi di coloro che lo hanno tradito, ma dovrà affrontare le lotte interiori che plasmano la sua anima.

Espanol :

Con sus conmovedoras melodías y su grandiosa escenografía, Montecristo, el musical espectáculo sumerge al público en una tumultuosa historia del siglo XIX donde la traición y la justicia se entrelazan y el destino de un hombre se juega en el filo de la navaja. La emoción y la grandeza de la historia hacen de este espectáculo una experiencia sin igual.

La historia

Víctima de un complot, el joven Edmond Dantès, detenido por un crimen que no ha cometido, consigue escapar del castillo de If, donde lleva encerrado catorce años. Bajo la identidad del Conde de Montecristo, regresa para vengarse de quienes le traicionaron, pero tendrá que enfrentarse a las luchas interiores que conforman su alma.

L’événement Monte Cristo, le spectacle musical Amnéville a été mis à jour le 2025-02-24 par DESTINATION AMNEVILLE