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FETE DU CINEMA Amnéville

FETE DU CINEMA Amnéville dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue de l'Europe

Ville : 57360 Amnéville

Département : Moselle

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Amnéville

FETE DU CINEMA

Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-28
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-28

Toutes les salles obscures au tout petit prix.
Dans tous les cinémas, pour tous les films et à toutes les séances et pour tous les spectateurs !Tout public
5  .

Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 72 38 39 

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English :

All cinemas at low prices.
In all cinemas, for all films, at all screenings and for all spectators!

L’événement FETE DU CINEMA Amnéville a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION AMNEVILLE

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