FETE DU CINEMA Amnéville
FETE DU CINEMA Amnéville dimanche 28 juin 2026.
Amnéville
FETE DU CINEMA
Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-28
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-28
Toutes les salles obscures au tout petit prix.
Dans tous les cinémas, pour tous les films et à toutes les séances et pour tous les spectateurs !Tout public
5 .
Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 72 38 39
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English :
All cinemas at low prices.
In all cinemas, for all films, at all screenings and for all spectators!
L’événement FETE DU CINEMA Amnéville a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION AMNEVILLE
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