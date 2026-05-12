Amnéville

FETE DU CINEMA

Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-28

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-28

Toutes les salles obscures au tout petit prix.

Dans tous les cinémas, pour tous les films et à toutes les séances et pour tous les spectateurs !Tout public

5 .

Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 72 38 39

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English :

All cinemas at low prices.

In all cinemas, for all films, at all screenings and for all spectators!

L’événement FETE DU CINEMA Amnéville a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION AMNEVILLE