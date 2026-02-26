FÊTE DE LA MUSIQUE Paddock Amnéville Amnéville

Amnéville

FÊTE DE LA MUSIQUE

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 22:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Paddock Amnéville célèbre la Fête de la Musique avec une soirée explosive.

Nos DJs passent en freestyle pour une nuit 100% musique, ambiance et énergie. Labah, Holsi, Greg Ascori et Bass Maxx se relaient aux platines pour vous faire vibrer jusqu’au bout de la nuit.Tout public

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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Paddock Amnéville celebrates the Fête de la Musique with an explosive evening.

Our DJs freestyle for a night of 100% music, atmosphere and energy. Labah, Holsi, Greg Ascori and Bass Maxx take turns at the turntables to keep you rocking until the end of the night.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Amnéville a été mis à jour le 2026-05-23 par DESTINATION AMNEVILLE