FÊTE DE LA MUSIQUE Paddock Amnéville Amnéville
FÊTE DE LA MUSIQUE Paddock Amnéville Amnéville dimanche 21 juin 2026.
Amnéville
FÊTE DE LA MUSIQUE
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 22:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Paddock Amnéville célèbre la Fête de la Musique avec une soirée explosive.
Nos DJs passent en freestyle pour une nuit 100% musique, ambiance et énergie. Labah, Holsi, Greg Ascori et Bass Maxx se relaient aux platines pour vous faire vibrer jusqu’au bout de la nuit.Tout public
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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Paddock Amnéville celebrates the Fête de la Musique with an explosive evening.
Our DJs freestyle for a night of 100% music, atmosphere and energy. Labah, Holsi, Greg Ascori and Bass Maxx take turns at the turntables to keep you rocking until the end of the night.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Amnéville a été mis à jour le 2026-05-23 par DESTINATION AMNEVILLE
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