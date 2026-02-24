Brocante et exposition voiture ancienne Espace DOM’INNO Dommartin-lès-Toul

Brocante et exposition voiture ancienne

Espace DOM’INNO 3 3 rue de l’aviot Dommartin-lès-Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Brocante organiseé par l’association LA DOMMATINOISE

L’objectif est de récolter des fonds qui seront reversés intégralement à la Ligue 54 contre le cancer et à Enfants Santé Cancer.

Restauration rapide sur place, ainsi qu’une exposition de véhicules anciens seronts également proposésTout public

Espace DOM’INNO 3 3 rue de l’aviot Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 93 97 30

Flea market organized by the association LA DOMMATINOISE

The aim is to raise funds which will be donated in full to the Ligue 54 contre le cancer and Enfants Santé Cancer.

Fast food on site, as well as an exhibition of vintage vehicles will also be available

L’événement Brocante et exposition voiture ancienne Dommartin-lès-Toul a été mis à jour le 2026-02-24 par MT TERRES TOULOISES