Ca marche contre le cancer Espace DOM’INNO Dommartin-lès-Toul

Ca marche contre le cancer

Espace DOM’INNO 3 rue de l’aviot Dommartin-lès-Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Marche solidaire facile au travers de la plaine et des étangs de Dommartin lès Toul.

L’objectif de la manifestation est de recueillir des fonds qui seront reversés en intégralité à la Ligue 54 contre le cancer et à Enfants Santé Cancer.

Ouverts à tous, enfants (gratuit pour les moins de 12 ans) et adultesTout public

7 .

Espace DOM’INNO 3 rue de l’aviot Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 93 97 30

English :

Easy walk through the plain and ponds of Dommartin lès Toul.

The aim of the event is to raise funds which will be donated in full to the Ligue 54 contre le cancer and Enfants Santé Cancer.

Open to all, children (under 12s free) and adults alike

L’événement Ca marche contre le cancer Dommartin-lès-Toul a été mis à jour le 2026-02-24 par MT TERRES TOULOISES