Saint-Gaultier

Brocante et fête foraine

Place du Champ de Foire Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Brocante organisée par le comité des fêtes de Saint-Gaultier.

Le Comité des Fête de Saint-Gaultier organise sa grande brocante annuelle et vous invite à venir nombreux partager un moment convivial et festif.

Exposants et visiteurs sont attendus pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur.

Profitez également de la fête foraine installée au Champ de Foire pour passer des moments amusants entre amis ou en famille. .

Place du Champ de Foire Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 34 43 94 30 comitedesfetes.saintgo@gmail.com

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English :

With the return of fine weather, it’s a must for all flea market enthusiasts. You can also take advantage of the funfair set up at the Champ de Foire to have a great time with friends and family.

L’événement Brocante et fête foraine Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Vallée de la Creuse