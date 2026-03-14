Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne

Rue de Creuse Saint-Gaultier Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Entre contes et histoire, des moments magiques à partager avec une artiste passionnée sur des sites remarquables.

Contes au fil de l’eau

Il était un temps où les fleuves étaient des déesses, les naïades se baignaient dans les fontaines et les nixes dans les étangs. Des êtres fabuleux se cachaient dans les eaux sombres des étangs, où tapis dans le lit des rivières. Public familial. 5 .

Rue de Creuse Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 51

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English :

Between storytelling and history, magical moments to share with a passionate artist on remarkable sites.

L’événement Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Vallée de la Creuse