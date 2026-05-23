Brocante Saint-Gaultier
Brocante Saint-Gaultier samedi 1 août 2026.
Saint-Gaultier
Brocante
Place du Champ de Foire Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Brocante de nombreux exposants amateurs et professionnels.
Exposants et visiteurs sont attendus pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur. Vous y trouverez une grande variété d’articles objets anciens, vêtements, jouets, livres, vaisselle, décoration, petits meubles et bien d’autres trésors à dénicher. .
Place du Champ de Foire Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 66 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garage sale
Numerous amateur and professional exhibitors
L’événement Brocante Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Saint-Gaultier (Indre)
- Fête foraine Saint-Gaultier 30 mai 2026
- Brocante et fête foraine Saint-Gaultier 31 mai 2026
- Concert La Ruée Vers l’Air au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier 12 juillet 2026
- Fête du 13 juillet à Saint-Gaultier Saint-Gaultier 14 juillet 2026
- Tour de l’Indre des Sports à Saint-Gaultier Saint-Gaultier 15 juillet 2026