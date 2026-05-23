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Brocante Saint-Gaultier

Brocante Saint-Gaultier

Brocante Saint-Gaultier samedi 1 août 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 36800 Saint-Gaultier

Département : Indre

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Gaultier

Brocante

Place du Champ de Foire Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Brocante de nombreux exposants amateurs et professionnels.
Exposants et visiteurs sont attendus pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur. Vous y trouverez une grande variété d’articles objets anciens, vêtements, jouets, livres, vaisselle, décoration, petits meubles et bien d’autres trésors à dénicher.   .

Place du Champ de Foire Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 66 00 

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English : Garage sale

Numerous amateur and professional exhibitors

L’événement Brocante Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Creuse

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