Exposition Impressions par Didier Alonzo Saint-Gaultier
Exposition Impressions par Didier Alonzo Saint-Gaultier samedi 1 août 2026.
Saint-Gaultier
Exposition Impressions par Didier Alonzo
31 rue Grande Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Exposition de Didier Alonzo, peintures à l’huile à découvrir au bureau de tourisme de Saint-Gaultier.
En s’inspirant des effets de lumière sur les éléments naturels, Didier Alonzo cherche à rendre sa peinture vivante pour une invitation à une promenade immersive et méditative… .
31 rue Grande Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 14 36 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr
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English :
Exhibition of paintings by Anne-Marie Lical at the Saint-Gaultier tourist office.
L’événement Exposition Impressions par Didier Alonzo Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse
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