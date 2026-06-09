Saint-Gaultier

Exposition Impressions par Didier Alonzo

31 rue Grande Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Exposition de Didier Alonzo, peintures à l’huile à découvrir au bureau de tourisme de Saint-Gaultier.

En s’inspirant des effets de lumière sur les éléments naturels, Didier Alonzo cherche à rendre sa peinture vivante pour une invitation à une promenade immersive et méditative… .

31 rue Grande Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 14 36 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings by Anne-Marie Lical at the Saint-Gaultier tourist office.

L’événement Exposition Impressions par Didier Alonzo Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse