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Exposition Impressions par Didier Alonzo Saint-Gaultier

Exposition Impressions par Didier Alonzo Saint-Gaultier

Exposition Impressions par Didier Alonzo Saint-Gaultier samedi 1 août 2026.

Adresse : 31 rue Grande

Ville : 36800 Saint-Gaultier

Département : Indre

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Gaultier

Exposition Impressions par Didier Alonzo

31 rue Grande Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Exposition de Didier Alonzo, peintures à l’huile à découvrir au bureau de tourisme de Saint-Gaultier.
En s’inspirant des effets de lumière sur les éléments naturels, Didier Alonzo cherche à rendre sa peinture vivante pour une invitation à une promenade immersive et méditative…   .

31 rue Grande Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 14 36  tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

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English :

Exhibition of paintings by Anne-Marie Lical at the Saint-Gaultier tourist office.

L’événement Exposition Impressions par Didier Alonzo Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse

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