Conférence par Murielle Lucie Clément Saint-Gaultier
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Gaultier
Informations pratiques
Saint-Gaultier
Conférence par Murielle Lucie Clément
Saint-Gaultier Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-23 19:50:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Conférence dédicace par Murielle Lucie Clément.
Conférence dédicace l’auteure Murielle Lucie Clément viendra vous parler des tueurs en série, frissons garantis. Mais pas que, Elle dédicacera pour l’occasion son livre Crime à Saint Gaultier . L’histoire se passe lors du salon du livre, fiction ou réalité….. 5 .
Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 05 16 85 danielmeunier36@aol.com
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English :
Book signing event with Murielle Lucie Clément.
L’événement Conférence par Murielle Lucie Clément Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée de la Creuse
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