Saint-Gaultier

Tour de l’Indre des Sports à Saint-Gaultier

Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le Tour de l’Indre des Sports est de retour et cette année, c’est une véritable aventure sportive qui vous attend ! Imaginez 30 disciplines à découvrir gratuitement, 19 dates, 19 communes, plus de 600 kilomètres parcourus…Familles

Petits et grands pourront s’initier à une multitude d’activités sportives, des plus classiques aux plus originales. Et devinez quoi ? Tout cela est encadré par des animateurs expérimentés qui vous donneront l’envie de pratiquer tous les sports disponibles. Chaque jour, de 14h à 18h, la caravane la plus sportive du département fait escale dans une commune différente, offrant ainsi un panel d’activités pour que tout le monde puisse en profiter. L’objectif du Tour de l’Indre des Sports est de permettre à tous les Indriens de découvrir ou redécouvrir gratuitement une vingtaine de disciplines sportives représentées par au moins un club dans le département. Alors, prêts à vivre une aventure sportive inoubliable avec le Tour de l’Indre des Sports ? .

Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 55 55

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English :

The Tour de l’Indre des Sports is back, and this year it’s a real sporting adventure! Just imagine: 30 disciplines to discover free of charge, 19 dates, 19 towns, over 600 kilometers to cover…

L’événement Tour de l’Indre des Sports à Saint-Gaultier Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée de la Creuse