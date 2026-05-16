Concert La Ruée Vers l’Air au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier
Concert La Ruée Vers l’Air au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Gaultier
Concert La Ruée Vers l’Air au camping l’Oasis du Berry
Rue de la Pierre Plate Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert SNK au camping l’Oasis du Berry à Saint-Gaultier.
Le camping L’Oasis du Berry vous propose une soirée musicale en plein air avec le concert de La Ruée Vers l’Air, c’est deux voix, deux guitares, et une percussion qui s’entremêlent pour vous proposer des compositions originales aussi bien douces qu’énergiques.
Le trio se démarque par un style touchant et engagé, accompagné d’une bonne dose d’humour. .
Rue de la Pierre Plate Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 17 04 contact@camping-oasisduberry.fr
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English :
SNK concert at the Oasis du Berry campsite in Saint-Gaultier.
L’événement Concert La Ruée Vers l’Air au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
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