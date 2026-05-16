Concert SNK au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier
Concert SNK au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Gaultier
Concert SNK au camping l’Oasis du Berry
Rue de la Pierre Plate Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 20:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert SNK au camping l’Oasis du Berry à Saint-Gaultier.
Le camping L’Oasis du Berry vous propose une soirée musicale en plein air avec le concert de SNK, groupe de Rock Terrien venu de l’Indre et de la Creuse. Un univers entre rock, chanson française, ska, reggae et énergie live, porté par des textes engagés et plus de 200 concerts au compteur. .
Rue de la Pierre Plate Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 17 04 contact@camping-oasisduberry.fr
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English :
SNK concert at the Oasis du Berry campsite in Saint-Gaultier;
L’événement Concert SNK au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse
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