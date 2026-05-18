Fête du 13 juillet à Saint-Gaultier Saint-Gaultier
Fête du 13 juillet à Saint-Gaultier Saint-Gaultier mardi 14 juillet 2026.
Saint-Gaultier
Fête du 13 juillet à Saint-Gaultier
Rue de l’Image Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Festivités du 13 juillet à Saint-Gaultier.
Retraite aux flambeaux à partir du Champ de Foire, feu d’artifice à l’Ilon , animation musicale sur le Champ de Foire. .
Rue de l’Image Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 66 00 st-gaultier.mairie@wanadoo.fr
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English :
July 13 festivities in Saint-Gaultier.
L’événement Fête du 13 juillet à Saint-Gaultier Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée de la Creuse
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