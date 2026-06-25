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Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier

Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier

Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Bel Air
Ville
36800 Saint-Gaultier
Département
Indre
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Gaultier

Visite à la ferme de Bel Air

Bel Air Saint-Gaultier Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les animations de l’été Visite à la Ferme de Bel Air à Saint-Gaultier.
Une animation familiale pour découvrir la ferme, ses animaux, son fonctionnement, notamment sa fabrication de fromages au lait de vaches.   .

Bel Air Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69  tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Visit to Ferme de Bel Air in Saint-Gaultier.

L’événement Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Creuse

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