Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier
Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier mardi 7 juillet 2026.
Saint-Gaultier
Visite à la ferme de Bel Air
Bel Air Saint-Gaultier Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Les animations de l’été Visite à la Ferme de Bel Air à Saint-Gaultier.
Une animation familiale pour découvrir la ferme, ses animaux, son fonctionnement, notamment sa fabrication de fromages au lait de vaches. .
Bel Air Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@lavalleedelacreuse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit to Ferme de Bel Air in Saint-Gaultier.
L’événement Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Saint-Gaultier (Indre)
- Concert La Ruée Vers l’Air au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier 12 juillet 2026
- Fête du 13 juillet à Saint-Gaultier Saint-Gaultier 14 juillet 2026
- Tour de l’Indre des Sports à Saint-Gaultier Saint-Gaultier 15 juillet 2026
- Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers Saint-Gaultier 19 juillet 2026
- Concert SNK au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier 19 juillet 2026