Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier mardi 7 juillet 2026.

Saint-Gaultier

Visite à la ferme de Bel Air

Bel Air Saint-Gaultier Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les animations de l’été Visite à la Ferme de Bel Air à Saint-Gaultier.

Une animation familiale pour découvrir la ferme, ses animaux, son fonctionnement, notamment sa fabrication de fromages au lait de vaches. .

Bel Air Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Visit to Ferme de Bel Air in Saint-Gaultier.

L’événement Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Creuse