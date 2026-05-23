Saint-Gaultier

Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers

Place du Champ de foire Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers, vinyles.

Toute la journée sur la place du Champ de Foire, marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers,

Nombreux exposants amateurs et professionnels. Entrée gratuite. .

Place du Champ de foire Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 05 16 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Market for books, postcards, stamps, old paper and vinyl.

L’événement Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Creuse