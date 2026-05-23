Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers Saint-Gaultier
Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers Saint-Gaultier dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Gaultier
Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers
Place du Champ de foire Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers, vinyles.
Toute la journée sur la place du Champ de Foire, marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers,
Nombreux exposants amateurs et professionnels. Entrée gratuite. .
Place du Champ de foire Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 05 16 85
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English :
Market for books, postcards, stamps, old paper and vinyl.
L’événement Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Creuse
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